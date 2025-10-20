Коц объяснил, почему Зеленский забыл про границы 1991 года
Владимир Зеленский в заявлении для журналистов фактически признал, что Украина не способна добиться выхода на границы не только 1991 года, но и 2022-го. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«При всей внешней браваде Зеленский не может не понимать, что ситуация на фронте – не в его пользу. Мы практически окружили Покровск с Мирноградом, ведём бои в центре Купянска, охватили с флангов Константиновку, заходим на Красный Лиман, оживили Чеверское направление», — написал он.
Журналист обратил внимание, что Киеву необходима передышка, чтобы перегруппироваться и залатать бреши в обороне.
Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине близится к возможному завершению, но быстро его закончить всё равно не удаётся. При этом глава киевского режима внёс в Раду проект о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней.
