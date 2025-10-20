Коц объяснил, почему Зеленский забыл про границы 1991 года

Владимир Зеленский в заявлении для журналистов фактически признал, что Украина не способна добиться выхода на границы не только 1991 года, но и 2022-го. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«При всей внешней браваде Зеленский не может не понимать, что ситуация на фронте – не в его пользу. Мы практически окружили Покровск с Мирноградом, ведём бои в центре Купянска, охватили с флангов Константиновку, заходим на Красный Лиман, оживили Чеверское направление», — написал он.

Журналист обратил внимание, что Киеву необходима передышка, чтобы перегруппироваться и залатать бреши в обороне.