Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 14:43

Радио Судного дня «прожужжало» третий раз за день новым словом

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Таинственная радиостанция УВБ-76, которую прозвали «Радио Судного дня» или «жужжалкой», третий раз за сутки отправила в эфир странное послание. Об этом сообщает проект, отслеживающий активность данной радиоволны.

«НЖТИ 07377 ПОСАЖЕНЫЙ 9051 8779», — прозвучало в эфире. Конспирологи уже обсуждают версии «разгадки».

Радиостанция Судного дня вышла в эфир со словом «измождение»
Радиостанция Судного дня вышла в эфир со словом «измождение»

Напомним, что первое сообщение от радиостанции зафиксировали сегодня, 20 октября, в 13:26 по московскому времени. Она передала сообщение «Дон Кихот» вскоре после нового заявления президента США Дональда Трампа о мире. Через час радио Судного дня снова выдало послание, оно звучало так: «Дырокол».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar