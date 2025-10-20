Радио Судного дня «прожужжало» третий раз за день новым словом
Обложка © «Шедеврум»
Таинственная радиостанция УВБ-76, которую прозвали «Радио Судного дня» или «жужжалкой», третий раз за сутки отправила в эфир странное послание. Об этом сообщает проект, отслеживающий активность данной радиоволны.
«НЖТИ 07377 ПОСАЖЕНЫЙ 9051 8779», — прозвучало в эфире. Конспирологи уже обсуждают версии «разгадки».
Напомним, что первое сообщение от радиостанции зафиксировали сегодня, 20 октября, в 13:26 по московскому времени. Она передала сообщение «Дон Кихот» вскоре после нового заявления президента США Дональда Трампа о мире. Через час радио Судного дня снова выдало послание, оно звучало так: «Дырокол».
