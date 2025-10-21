Сектор Газа
20 октября, 21:29

В Пензенской области и Саратове сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропортах Пензы и Саратова отменили введённые ране ограничения на полёты. Как сообщил губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, над регионом отменён план «Ковёр».

Одновременно в Росавиации сообщили о снятии ограничения на приём и отправление воздушных судов в саратовском аэропорту. Введённые меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов.

На данный момент остаются закрыты три российских авиагавани. Ограничения действуют в аэропортах Волгограда, Тамбова и Краснодара.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Артём Гапоненко
