В Пензенской области и Саратове сняли ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропортах Пензы и Саратова отменили введённые ране ограничения на полёты. Как сообщил губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, над регионом отменён план «Ковёр».
Одновременно в Росавиации сообщили о снятии ограничения на приём и отправление воздушных судов в саратовском аэропорту. Введённые меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов.
На данный момент остаются закрыты три российских авиагавани. Ограничения действуют в аэропортах Волгограда, Тамбова и Краснодара.
