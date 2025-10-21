В Пензенской области и Саратове сняли ограничения на полёты

В аэропортах Пензы и Саратова отменили введённые ране ограничения на полёты. Как сообщил губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, над регионом отменён план «Ковёр».

Одновременно в Росавиации сообщили о снятии ограничения на приём и отправление воздушных судов в саратовском аэропорту. Введённые меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов.

На данный момент остаются закрыты три российских авиагавани. Ограничения действуют в аэропортах Волгограда, Тамбова и Краснодара.