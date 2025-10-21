Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 02:00

Гастроэнтеролог рассказала, помогает ли Coca-Cola при пищевом отравлении

Coca-Cola. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cfg1978

Coca-Cola. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cfg1978

В интернете нередко можно наткнуться на советы пользователей, которые рекомендуют лечить пищевое отравление кока-колой. Однако научных данных, подтверждающих эффективность этого напитка в таких случаях, нет. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова в беседе с Life.ru отметила, что подобное «лечение» способно только усугубить состояние.

Несмотря на то, что ортофосфорная кислота в составе колы обладает слабым бактерицидным действием, её концентрация слишком мала для реальной пользы. Для достижения хоть какого-то эффекта потребовалось бы выпить опасное для здоровья количество напитка. Кроме того, газированная и кислая среда колы способна усилить такие симптомы отравления, как вздутие живота, метеоризм и боли.

«Ко всему прочему, кола способствует не восполнению дефицита жидкости в организме, который возникает при пищевом отправлении, а, напротив, оказывает мочегонное действие из-за кофеина, что может способствовать обезвоживанию. Я советую при отравлении пить не менее 2–3 л в день воды, морсов, слабых соков или компотов», — отметила врач.

«Добрый Cola» теперь без сахара, но с заменителем: Что изменилось в составе и что говорят врачи
«Добрый Cola» теперь без сахара, но с заменителем: Что изменилось в составе и что говорят врачи

Мельникова также рекомендует принимать энтеросорбенты для выведения токсинов и прокинетики для нормализации работы ЖКТ. При появлении тревожных симптомов — многократной рвоты, высокой температуры, крови в рвотных массах или стуле, признаков обезвоживания — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

«Особенно это важно, если отравление произошло у ребёнка, пожилого человека или у пациента с хроническими заболеваниями», — заключила гастроэнтеролог.

«Диарея и вздутие»: Гастроэнтеролог предупредила об опасности «китайских конфет» для детей
«Диарея и вздутие»: Гастроэнтеролог предупредила об опасности «китайских конфет» для детей

Ранее врач-гастроэнтеролог заявила, что регулярное и длительное жевание жвачки может нанести серьёзный вред здоровью. Она пояснила, что жевание, не завершающееся приёмом пищи, приводит к избыточной выработке желудочного сока.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar