Гастроэнтеролог рассказала, помогает ли Coca-Cola при пищевом отравлении

В интернете нередко можно наткнуться на советы пользователей, которые рекомендуют лечить пищевое отравление кока-колой. Однако научных данных, подтверждающих эффективность этого напитка в таких случаях, нет. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова в беседе с Life.ru отметила, что подобное «лечение» способно только усугубить состояние.

Несмотря на то, что ортофосфорная кислота в составе колы обладает слабым бактерицидным действием, её концентрация слишком мала для реальной пользы. Для достижения хоть какого-то эффекта потребовалось бы выпить опасное для здоровья количество напитка. Кроме того, газированная и кислая среда колы способна усилить такие симптомы отравления, как вздутие живота, метеоризм и боли.

«Ко всему прочему, кола способствует не восполнению дефицита жидкости в организме, который возникает при пищевом отправлении, а, напротив, оказывает мочегонное действие из-за кофеина, что может способствовать обезвоживанию. Я советую при отравлении пить не менее 2–3 л в день воды, морсов, слабых соков или компотов», — отметила врач.

Мельникова также рекомендует принимать энтеросорбенты для выведения токсинов и прокинетики для нормализации работы ЖКТ. При появлении тревожных симптомов — многократной рвоты, высокой температуры, крови в рвотных массах или стуле, признаков обезвоживания — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

«Особенно это важно, если отравление произошло у ребёнка, пожилого человека или у пациента с хроническими заболеваниями», — заключила гастроэнтеролог.

Ранее врач-гастроэнтеролог заявила, что регулярное и длительное жевание жвачки может нанести серьёзный вред здоровью. Она пояснила, что жевание, не завершающееся приёмом пищи, приводит к избыточной выработке желудочного сока.