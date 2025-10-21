Появление туннеля под Беринговым проливом назвали глобальным экономическим прорывом

Экономические преимущества от строительства тоннеля под Беринговым проливом многократно превзойдут затраты на его реализацию. Проект стоимостью до $8 млрд сможет обеспечить трансконтинентальное сообщение между Россией и США сроком на 150-200 лет. Об этом заявил американский эксперт в сфере железнодорожных перевозок Скотт Спенсер.

Спенсер подчеркнул в беседе с ТАСС, что передовые технологии позволяют сократить сроки строительства и снизить стоимость проекта, оцененной российской стороной в $8 млрд при сроке менее восьми лет. Эксперт сравнил масштаб и значимость туннеля с Международной космической станцией, отметив, что проект мог бы стать «Панамским каналом XXI» века и способствовать долгосрочному сотрудничеству США и России.

Напомним, что ранее Кирилл Дмитриев рассказал о перспективах постройки туннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию с США. Назвать его он предложил «туннелем Путина — Трампа». Американский президент назвал идею интересной.