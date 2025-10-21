Сектор Газа
21 октября, 08:52

СК открестился от других версий пропажи семьи Усольцевых, кроме одной

Семья Усольцевых — супруги с пятилетней дочкой — пропала в конце сентября во время похода по труднодоступным районам Красноярского края. Последний раз они выходили на связь в районе горы Караташ. Позже были обнаружены их вещи и палатка, однако самих туристов найти не удалось.

По одной из версий, семья могла попасть под камнепад или пострадать при резком ухудшении погоды. Рассматривались и другие варианты — от нападения диких животных до возможного несчастного случая на воде.

Костёр последней надежды: Всплыли странные детали поисков Усольцевых в тайге
Несмотря на масштабные поиски с привлечением авиации, волонтёров и спасателей, следов Усольцевых до сих пор не найдено. Следственный комитет продолжает расследование, но официальная версия остаётся прежней — трагический несчастный случай.

Исчезновение Усольцевых: справка

Супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае в начале октября. Семья отправилась в пеший поход к скале Буратинка и перестала выходить на связь.

Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла уехать из РФ в Монголию
К поискам подключились спасатели, полиция и волонтёры — они прочесали десятки квадратных километров, однако никаких следов семьи так и не обнаружили. Единственное, что удалось зафиксировать — короткий сигнал с телефона главы семейства.

Недавно следователи возобновили поисковые работы, что может говорить о появлении новых данных. Между тем знакомые Усольцевых не исключают, что исчезновение могло быть инсценировано, и семья намеренно покинула страну.

