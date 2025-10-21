Спасатель счёл ненормальными некоторые детали исчезновения Усольцевых

Отсутствие следов исчезнувших в Красноярском крае Усольцевых — это очень странно. Альпинист и спасатель Денис Киселёв считает, что пропасть случайно можно, но не оставить никаких следов — почти нереально.

«Тем более что столько усилий было потрачено на поиски, и это далеко не три человека и собака. Массовая гибель троих человек представляется маловероятной даже в условиях леса. Разве что медведь, да и то… Люди, даже раненые, когда хотят, чтобы их нашли, оставляют следы», — сказал Киселёв в беседе с ИА «Регнум».

При этом также в Сети обсуждается вопрос, почему семью не вывела к поисковикам собака, которую Усольцевы взяли с собой в тайгу. А волонтёры утверждают, что в районе поисков слышали лай собаки.