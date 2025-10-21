Спасатель счёл ненормальными некоторые детали исчезновения Усольцевых
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Отсутствие следов исчезнувших в Красноярском крае Усольцевых — это очень странно. Альпинист и спасатель Денис Киселёв считает, что пропасть случайно можно, но не оставить никаких следов — почти нереально.
«Тем более что столько усилий было потрачено на поиски, и это далеко не три человека и собака. Массовая гибель троих человек представляется маловероятной даже в условиях леса. Разве что медведь, да и то… Люди, даже раненые, когда хотят, чтобы их нашли, оставляют следы», — сказал Киселёв в беседе с ИА «Регнум».
При этом также в Сети обсуждается вопрос, почему семью не вывела к поисковикам собака, которую Усольцевы взяли с собой в тайгу. А волонтёры утверждают, что в районе поисков слышали лай собаки.
Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае в начале октября. Семья отправилась к скале Буратинка пешком. Их искали профессиональные спасатели, полиция и волонтёры, они обследовали десятки квадратных километров, но на следы семьи так и не вышли. Удалось разве что поймать сигнал с телефона главы семейства. На днях правоохранители решили возобновить поиски Усольцевых, что может указывать на появление новых важных деталей в этом деле. При этом знакомые не исключают, что семья могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.