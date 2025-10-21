Садальский показал фото в шапочке из фольги и рассказал про её пользу для здоровья

Актёр Станислав Садальский вновь вызвал оживлённую реакцию аудитории, продемонстрировав свой новый эксцентричный образ. В своём Telegram-канале артист опубликовал фотографию в шапочке, изготовленной из фольги, сопроводив её комментарием о якобы чудодейственных свойствах этого головного убора.

«В это мало кто верит, но шапочка из фольги реально работает… Ношу фольгу давно, стал видеть будущее, читаю мысли, творю реальный мир… Даже, когда идут выбросы из солнца, фольга помогает. Метеозависимым людям стоит в эти дни носить такие шапочки», — написал Садальский.

По его утверждению, ношение фольги не только развивает экстрасенсорные способности, но и обладает терапевтическим эффектом, снимая боли в суставах.

Артист призвал подписчиков не обращать внимания на негативные комментарии, полностью уверовав в эффективность своего необычного метода. Он также обратился к аудитории с риторическим вопросом, ожидая поддержки своей неординарной точки зрения относительно защитных свойств фольги от различных воздействий, включая солнечную активность.