21 октября, 10:17

В капитале петербургского банка обнаружили «дыру» размером 137 млрд рублей

Обложка © ТАСС / Георгий Чернышов

Обязательства признанного банкротом петербургского банка Таврический превышают стоимость его активов на 137 миллиардов рублей. Активы банка составляют 93,5 миллиарда рублей, в то время как его долги превышают 230 миллиардов. Информация об этом есть в разбирательстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Задолженность банка перед вкладчиками составляет 56,5 миллиарда рублей, и выплату страховых возмещений ждут более 57 тысяч клиентов. С 10 сентября АСВ начало процесс компенсации вкладов. В момент отзыва лицензии у банка 3 сентября активы оценивались в 132,6 миллиарда рублей, а обязательства — в 225,2 миллиарда рублей.

Напомним, что лицензия у Таврического банка была отозвана в сентябре текущего года. А 15 октября Центробанк признал Таврический банк банкротом по иску ЦБ РФ. Суд удовлетворил требования регулятора и постановил открыть в отношении кредитной организации конкурсное производство.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

