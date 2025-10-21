В капитале петербургского банка обнаружили «дыру» размером 137 млрд рублей

Обязательства признанного банкротом петербургского банка Таврический превышают стоимость его активов на 137 миллиардов рублей. Активы банка составляют 93,5 миллиарда рублей, в то время как его долги превышают 230 миллиардов. Информация об этом есть в разбирательстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Задолженность банка перед вкладчиками составляет 56,5 миллиарда рублей, и выплату страховых возмещений ждут более 57 тысяч клиентов. С 10 сентября АСВ начало процесс компенсации вкладов. В момент отзыва лицензии у банка 3 сентября активы оценивались в 132,6 миллиарда рублей, а обязательства — в 225,2 миллиарда рублей.