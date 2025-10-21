Азербайджан официально отменил все ограничения на транзит грузов в Армению, действовавшие с периода оккупации территорий. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», — сообщил Алиев.

Президент подчеркнул, что активное взаимодействие между двумя странами обладает серьёзным геополитическим значением в контексте открытия новых транспортных маршрутов на пространстве Евразии.

Напомним, что в начале августа 2025 года по итогам вашингтонской встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана была принята декларация о парафировании согласованного текста мирного договора. Ереван также выразил готовность сотрудничать с Соединёнными Штатами и третьими сторонами в создании «Маршрута Трампа», который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.

Ранее также сообщалось, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходившего в китайском Тяньцзине, премьер-министр Армении Пашинян и президент Азербайджана Алиев провели двусторонние переговоры 1 сентября. Ключевыми темами обсуждения стали необходимость конструктивного диалога и развития взаимного доверия.