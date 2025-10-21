Экс-игрок «Ахмата» Семёнов раскрыл, способен ли Черчесов вывести команду в топ РПЛ
Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Андрей Семёнов, ранее выступавший за ФК «Ахмат», поделился своим мнением о роли Станислава Черчесова, главного тренера грозненской команды, в её успехах. Он также рассказал, что необходимо изменить в клубе, чтобы он мог бороться за лидирующие позиции в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«В «Ахмате» видна рука тренера, но для звания топ-клуба нужны топ-футболисты. Черчесов вряд ли бы пошёл в клуб без амбиций. Видимо, ему что-то пообещали», — пояснил Семёнов в беседе с «Чемпионатом».
При условии проведения нескольких грамотных трансферов «Ахмат» получит возможность бороться за самые высокие места, дополнил экс-член клуба. Однако пока что говорить о принадлежности к числу топовых команд преждевременно, подытожил Семёнов.
Напомним, Станислав Черчесов стал главным тренером «Ахмата» в августе. Рекордсмен среди иностранных тренеров в РПЛ Миодраг Божович назвал это событие хорошей новостью и высоко оценил мастерство экс-тренера национальной сборной РФ.
