Президент IBA Кремлёв назвал негодяем экс-главу МОК Томаса Баха

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв не сдержался в оценках в адрес бывшего главы МОК Томаса Баха, назвав его «негодяем». В беседе с RTVI он заявил, что многие спортсмены думают точно так же.

«Для меня и для многих спортсменов это из всех президентов МОК самый негодяй. Я-то ему открыто это говорю, это он там за стенкой прячется, бегает постоянно. Я сколько в Лозанну приезжал: давайте с глазу на глаз разговаривать», — рассказывал Кремлёв.

Напомним, Томас Бах возглавлял Международный олимпийский комитет с сентября 2013 по июнь 2025 года. В июне 2023 года IBA стала первой спортивной федерацией, лишённой признания МОК, что фактически вывело её из состава олимпийского движения.

Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, когда Международный олимпийский комитет будет решать вопрос о возвращении ОКР. В ведомстве отметили, что отстранение спортсменов из РФ — это дискриминация по национальному признаку.