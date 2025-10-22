В загадочном деле о пропаже Усольцевых появилась новая версия об отшельниках
Пропавшая семья Усольцевых. Обложка © VK / Ирина Усольцева
Пропавшая семья Усольцевых могла найти убежище в «заповедных таёжных анклавах» — общинах старообрядцев, действительно существующие в этом регионе. Об этом АиФ рассказали опрошенные эксперты.
В качестве обоснования этой версии был приведён комментарий руководителя поискового отряда Светланы Торгашиной. Она допустила вероятность того, что семья могла случайно выйти к староверам, хотя и уточнила, что это всего лишь её личное предположение.
Также приводится мнение криминалиста Михаила Игнатова, который высказал мысль о том, что над пропавшими могли совершить некие ритуальные действия. Он отметил, что такое развитие событий «вполне можно допустить».
Напомним, семья отправилась в поход 28 сентября и пропала. Всё это время идут поиски. Ранее сообщалось, что волонтёры, продолжающие поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае, обнаружили в районе предполагаемого исчезновения многочисленные следы хищных животных и их кости. Один из участников поисковой операции подтвердил, что поисковики регулярно сталкиваются с активностью дикой природы в этих лесах. Кроме того, отмечалось, что запрос правоохранительных органов о возобновлении поисков может указывать на появление новых важных деталей в деле об исчезновении Усольцевых.
