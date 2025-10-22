В загадочном деле о пропаже Усольцевых появилась новая версия об отшельниках

Пропавшая семья Усольцевых могла найти убежище в «заповедных таёжных анклавах» — общинах старообрядцев, действительно существующие в этом регионе. Об этом АиФ рассказали опрошенные эксперты.

В качестве обоснования этой версии был приведён комментарий руководителя поискового отряда Светланы Торгашиной. Она допустила вероятность того, что семья могла случайно выйти к староверам, хотя и уточнила, что это всего лишь её личное предположение.

Также приводится мнение криминалиста Михаила Игнатова, который высказал мысль о том, что над пропавшими могли совершить некие ритуальные действия. Он отметил, что такое развитие событий «вполне можно допустить».