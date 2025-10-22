99-летний Никита Симонян рассказал, в чём секрет его долголетия

Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян, отметивший 99-летие, рассказал о секрете своего долголетия. В беседе со «Спорт-Экспресс» он признался, что сам не знает, в чём именно заключается секрет.

«Это надо было спросить у родителей моих. А вообще, где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — не только "Спартак", но и вообще все — уже ушла "туда", а я пока держусь», — сказал Симонян.

Ранее, 10 октября, президент России Владимир Путин присвоил легендарному форварду звание Героя Труда за выдающийся вклад в развитие и популяризацию футбола.

За карьеру Симонян четырежды становился чемпионом СССР в составе «Спартака», забил 160 голов за клуб — это рекорд, который держится до сих пор. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом. Карьеру завершил в 1959 году.