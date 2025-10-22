Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 09:12

В Кремле назвали саммит Путина и Трампа обоюдным желанием президентов

Обложка © ТАСС /Сергей Бобылев / POOL

Обложка © ТАСС /Сергей Бобылев / POOL

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп совместно приняли решение о проведении саммита в Будапеште. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это было обоюдное желание», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, для преодоления возникшей паузы необходимо участие высшего руководства.

Трамп заявил, что встреча с Путиным в Венгрии не будет потерей времени
Трамп заявил, что встреча с Путиным в Венгрии не будет потерей времени

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг сообщения об отмене саммита России и США. Сообщалось, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может не состояться из-за неудачного телефонного разговора между Сергеем Лавровым и Марко Рубио.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar