В Кремле назвали саммит Путина и Трампа обоюдным желанием президентов
Обложка © ТАСС /Сергей Бобылев / POOL
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп совместно приняли решение о проведении саммита в Будапеште. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это было обоюдное желание», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, для преодоления возникшей паузы необходимо участие высшего руководства.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг сообщения об отмене саммита России и США. Сообщалось, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может не состояться из-за неудачного телефонного разговора между Сергеем Лавровым и Марко Рубио.
