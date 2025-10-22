Российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-27

Помимо самолёта, была нейтрализована целая серия других объектов противника, включая боеприпасы и технику. Стоит отметить, что общее число уничтоженных единиц украинской авиации и наземной техники за весь период специальной военной операции существенно возросло

Напомним, что в ночь на 22 октября Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины. В результате удара в Измаиле выведена из строя подстанция, нарушено энергоснабжение и повреждена портовая инфраструктура. Взрывы также прогремели в Киеве, Днепропетровске, Днепродзержинске, Павлограде, Запорожье и Полтавской области. Ракетные удары по Украине были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, в частности, на гидроэлектростанции и тепловые электростанции.