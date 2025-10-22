Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 октября, 10:23

Российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-27

Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Согласно сообщению от Министерства обороны Российской Федерации, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский истребитель Су-27. Также под огнём пали три управляемые авиабомбы и значительное количество беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих вооружённым силам Украины.

Помимо самолёта, была нейтрализована целая серия других объектов противника, включая боеприпасы и технику. Стоит отметить, что общее число уничтоженных единиц украинской авиации и наземной техники за весь период специальной военной операции существенно возросло

Военные объекты Украины пали под огнём российских «Искандеров» минувшей ночью
Напомним, что в ночь на 22 октября Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины. В результате удара в Измаиле выведена из строя подстанция, нарушено энергоснабжение и повреждена портовая инфраструктура. Взрывы также прогремели в Киеве, Днепропетровске, Днепродзержинске, Павлограде, Запорожье и Полтавской области. Ракетные удары по Украине были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, в частности, на гидроэлектростанции и тепловые электростанции.

Оксана Попова
