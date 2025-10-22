«Их там нет»: Спасатель указал на странности в истории пропажи семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края, возможно, скрылась. К такому мнению пришёл спасатель международного класса, бывший заместитель начальника отряда «Центроспас» МЧС Герой России Владимир Легошин. Он подчеркнул, что в лесах региона, хотя и бывают труднопроходимые участки, не так много мест, где можно полностью потеряться без следов.

«Их там нет, скорее всего. Там не такая чаща, через которую можно где-то потеряться. Потом следы должны остаться. Следов нет. Может быть два варианта развития событий: либо они скрылись, либо не тщательно искали. Но выйти там всегда можно», — цитирует Легошина ТАСС.