«Их там нет»: Спасатель указал на странности в истории пропажи семьи Усольцевых

Спасатель указал на странности в истории пропажи семьи Усольцевых
Пропавшая семья Усольцевых. Обложка © VK / Ирина Усольцева
Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края, возможно, скрылась. К такому мнению пришёл спасатель международного класса, бывший заместитель начальника отряда «Центроспас» МЧС Герой России Владимир Легошин. Он подчеркнул, что в лесах региона, хотя и бывают труднопроходимые участки, не так много мест, где можно полностью потеряться без следов.
«Их там нет, скорее всего. Там не такая чаща, через которую можно где-то потеряться. Потом следы должны остаться. Следов нет. Может быть два варианта развития событий: либо они скрылись, либо не тщательно искали. Но выйти там всегда можно», — цитирует Легошина ТАСС.
Напомним, семья отправилась в поход 28 сентября и пропала. Всё это время идут поиски. Ранее сообщалось, что волонтёры, продолжающие поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае, обнаружили в районе предполагаемого исчезновения многочисленные следы хищных животных и их кости. Один из участников поисковой операции подтвердил, что поисковики регулярно сталкиваются с активностью дикой природы в этих лесах. Кроме того, отмечалось, что запрос правоохранительных органов о возобновлении поисков может указывать на появление новых важных деталей в деле об исчезновении Усольцевых.
