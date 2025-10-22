Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 10:31

Армия России нанесла массированный удар по энергообъектам ВСУ

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские силы нанесли ночью массированный ответный удар по энергетическим объектам Украины, которые обслуживают её военно-промышленный комплекс.

Как заявили в Министерстве обороны РФ, этот шаг последовал за «террористическими атаками» ВСУ на гражданскую инфраструктуру России. Согласно сообщению ведомства, в ходе операции применялось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. В Минобороны РФ уверили, что поставленные задачи выполнены, и все намеченные цели были поражены.

В украинском Павлограде после ночных взрывов повреждён газопровод
В украинском Павлограде после ночных взрывов повреждён газопровод

Напомним, что в ночь на 22 октября Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины. В результате удара в Измаиле выведена из строя подстанция, нарушено энергоснабжение и повреждена портовая инфраструктура. Взрывы также прогремели в Киеве, Днепропетровске, Днепродзержинске, Павлограде, Запорожье и Полтавской области. Ракетные удары по Украине были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, в частности, на гидроэлектростанции и тепловые электростанции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar