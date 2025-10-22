Армия России нанесла массированный удар по энергообъектам ВСУ

Российские силы нанесли ночью массированный ответный удар по энергетическим объектам Украины, которые обслуживают её военно-промышленный комплекс.

Как заявили в Министерстве обороны РФ, этот шаг последовал за «террористическими атаками» ВСУ на гражданскую инфраструктуру России. Согласно сообщению ведомства, в ходе операции применялось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. В Минобороны РФ уверили, что поставленные задачи выполнены, и все намеченные цели были поражены.

Напомним, что в ночь на 22 октября Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины. В результате удара в Измаиле выведена из строя подстанция, нарушено энергоснабжение и повреждена портовая инфраструктура. Взрывы также прогремели в Киеве, Днепропетровске, Днепродзержинске, Павлограде, Запорожье и Полтавской области. Ракетные удары по Украине были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, в частности, на гидроэлектростанции и тепловые электростанции.