Ушёл из жизни заслуженный тренер России по велоспорту Пётр Рыбин

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Петра Ивановича» , — говорится в заявлении.

Детали смерти не сообщаются. Воспитанники Рыбина неоднократно становились победителями престижных международных соревнований и получали звания мастеров спорта.

