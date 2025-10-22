Сектор Газа
22 октября, 11:56

Ушёл из жизни заслуженный тренер России по велоспорту Пётр Рыбин

Обложка © Telegram / Федерации велосипедного спорта

Ушел из жизни Пётр Рыбин, заслуженный тренер России по велоспорту на треке. Ему было 67 лет, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Петра Ивановича», — говорится в заявлении.

Детали смерти не сообщаются. Воспитанники Рыбина неоднократно становились победителями престижных международных соревнований и получали звания мастеров спорта.

Актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» умер незадолго до 40-летия
Ранее сообщалось о гибели режиссёра и кинооператора Сергея Политика. Убийство оператора молодёжного сериала «Закрытая школа» произошло 18 октября. Известно, что Политика зарезал закладчик.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

