Ушёл из жизни заслуженный тренер России по велоспорту Пётр Рыбин
Обложка © Telegram / Федерации велосипедного спорта
Ушел из жизни Пётр Рыбин, заслуженный тренер России по велоспорту на треке. Ему было 67 лет, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Петра Ивановича», — говорится в заявлении.
Детали смерти не сообщаются. Воспитанники Рыбина неоднократно становились победителями престижных международных соревнований и получали звания мастеров спорта.
