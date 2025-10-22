Сектор Газа
22 октября, 13:08

Жена кинооператора Мукасея опровергла сообщения о проблемах со здоровьем у мужа

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

С кинооператором Анатолием Мукасеем всё в порядке. Об этом в беседе с 360.ru рассказала его супруга — режиссёр Светлана Дружинина.

«Всё нормально. Я не знаю, откуда такая паника», — призналась она.

Анатолий Мукасей — один из самых именитых операторов советского и российского кино. В его фильмографии «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и другие культовые ленты.

Ранее СМИ рассказали, что кинооператор Анатолий Мукасей был экстренно доставлен в больницу с инсультом. После этого прошла целая ночь, но артист, по словам журналистов, до сих пор находится в реанимации. Сейчас он уже дышит самостоятельно.

