СБУ показала новую версию морских дронов Sea Baby, оснащённых пулемётом
Обложка © Служба безпеки України
Украина представила новую версию морских беспилотников Sea Baby. Об этом пишет украинское издание УНИАН.
По демонстрационным характеристикам, опубликованным СБУ, обновлённые аппараты способны проходить около 1,5 тыс. км и перевозить до 2 тонн взрывчатки. Показано два варианта платформы: один оснащён гиростабилизированным пулемётом и системой автозахвата цели, другой — тяжёлым вооружением в виде РСЗО «Град» на 10 ракет.
А прошедшей ночью Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Ракетные удары по Украине были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, в частности, на гидроэлектростанции и тепловые электростанции.
