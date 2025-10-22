Сектор Газа
22 октября, 13:34

СБУ показала новую версию морских дронов Sea Baby, оснащённых пулемётом

Обложка © Служба безпеки України

Украина представила новую версию морских беспилотников Sea Baby. Об этом пишет украинское издание УНИАН.

СБУ показала новую версию морских дронов Sea Baby. Фото © Служба безпеки України

По демонстрационным характеристикам, опубликованным СБУ, обновлённые аппараты способны проходить около 1,5 тыс. км и перевозить до 2 тонн взрывчатки. Показано два варианта платформы: один оснащён гиростабилизированным пулемётом и системой автозахвата цели, другой — тяжёлым вооружением в виде РСЗО «Град» на 10 ракет.

А прошедшей ночью Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Ракетные удары по Украине были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, в частности, на гидроэлектростанции и тепловые электростанции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
