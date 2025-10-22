На Кубани экс-педагог получил 9 лет тюрьмы за изнасилование ученика в походе

Крымский районный суд Краснодарского края вынес обвинительный приговор бывшему педагогу центра туризма и экскурсий, признанному виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своего 14-летнего ученика. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

«Крымским районным судом мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет в колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, организациях по работе с несовершеннолетними, на десять лет и с ограничением свободы на 1,5 года», — говорится в официальном сообщении.

Согласно материалам дела, в июле 2023 года 32-летний Сергей Тернавский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сопровождал группу несовершеннолетних в туристический поход, где и надругался над одним из школьников.

В ходе судебного разбирательства подсудимый отказался от ранее данных признательных показаний и заявил о своей невиновности. Однако его вина была полностью доказана собранными следственными органами доказательствами. Апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения, так как суд не нашёл оснований для пересмотра вынесенного приговора.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии продолжается судебное разбирательство в отношении 53-летней учительницы, обвиняемой в изнасиловании 12-летнего мальчика. Женщина, в свою очередь, настаивает на том, что между ней и несовершеннолетним произошел лишь один поцелуй, по её версии, инициатива исходила от самого мальчика.