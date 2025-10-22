Сектор Газа
Регион
22 октября, 14:50

Пациенты предложили заложить в бюджет средства на борьбу с ХОБЛ

Обложка © Life.ru

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил включить финансирование борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в федеральный бюджет на 2026–2028 годы. Об этом говорится в письме, направленном заместителю председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву, пишет «Ведомости».

ХОБЛ — хроническое заболевание, вызывающее воспаление дыхательных путей и постепенное нарушение проходимости легких. По данным ВОЗ, основными причинами болезни являются курение и загрязнение воздуха.

Эксперты и пациентские организации предложили внедрить программы раннего скрининга, расширить доступ пациентов к бесплатным лекарствам и запустить образовательные инициативы. По расчетам Центра экспертизы и контроля качества медпомощи Минздрава, на это потребуется ежегодно 11,67 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить лечением 390 тысяч пациентов и предотвратить более 100 тысяч преждевременных смертей в год.

В письме отмечается, что экономический ущерб от ХОБЛ достигает 0,34% ВВП страны.

Ранее в Госдуме рассматривалась возможность направлять 1,5% табачных акцизов на борьбу с заболеванием, однако представители табачной отрасли назвали идею рискованной, опасаясь роста нелегального рынка и снижения поступлений в бюджет.

Марина Фещенко
