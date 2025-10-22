В захлёбывающейся русофобией Польше пригрозили «сбить» самолёт Путина

Польские военные якобы могут принудить к посадке или сбить самолёт президента России Владимира Путина в случае его полёта в Венгрию. Соответствующее заявление сделал бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько, его слова передаёт Super Express.

«Польские лётчики имеют право принудить такой самолёт к посадке или даже сбить его», — утверждает он.

Напомним, что это не первая угроза в сторону российского лидера со стороны Польши. Ранее министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что страна не сможет обеспечить безопасность пролёта самолёта с Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что подобные выпады свидетельствуют о готовности Варшавы к совершению террористических актов.