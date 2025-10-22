Сектор Газа
22 октября, 17:59

В захлёбывающейся русофобией Польше пригрозили «сбить» самолёт Путина

Обложка © Life.ru

Польские военные якобы могут принудить к посадке или сбить самолёт президента России Владимира Путина в случае его полёта в Венгрию. Соответствующее заявление сделал бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько, его слова передаёт Super Express.

«Польские лётчики имеют право принудить такой самолёт к посадке или даже сбить его», — утверждает он.

В РФ предупредили, что провокация с бортом Путина будет иметь катастрофические последствия
В РФ предупредили, что провокация с бортом Путина будет иметь катастрофические последствия

Напомним, что это не первая угроза в сторону российского лидера со стороны Польши. Ранее министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что страна не сможет обеспечить безопасность пролёта самолёта с Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что подобные выпады свидетельствуют о готовности Варшавы к совершению террористических актов.

Юлия Сафиулина
