21 октября, 13:10

В РФ предупредили, что провокация с бортом Путина будет иметь катастрофические последствия

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Вполне вероятно, что власти Польши или других государств-членов ЕС могут инсценировать провокацию при пересечении российским президентским бортом воздушных границ этих стран. Такую точку зрения высказал политолог Рафаэль Ордуханян.

«Самые чудовищные прогнозы в отношении европейских стран часто сбываются. Уже сейчас многие европейские политики открыто говорят, что без российского президента украинская проблема была бы решена очень быстро. Это совершенно конкретный посыл, который никто не пытается скрывать», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского, допустившего потенциальный арест российского лидера, не должны вызывать удивления. Подобные сценарии рассматривались неоднократно, отметил Ордуханян. По его словам, основная сложность в общении с европейскими политиками заключается в их крайней некомпетентности и неадекватности. Они игнорируют тот факт, что в случае любой агрессии против президента России, реакция Москвы будет мгновенной и крайне болезненной для них, подытожил специалист.

В Госдуме заявили, что Евросоюз попытается сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии
Напомним, ранее Польша отказалась гарантировать безопасный пролёт Путина на встречу с Трампом. А до этого Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолёта российского лидера на пути в Будапешт. Тем временем в Кремле сочли «фантастической» появившуюся в прессе версию, что Путин и Трамп прибудут в Будапешт на одном самолёте.

