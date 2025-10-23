Сектор Газа
Регион
22 октября, 21:22

Сийярто уверен в предстоящей встрече Путина и Трампа

Обложка © X / Péter Szijjártó

Встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште должна состояться, вопрос остаётся только в сроках её проведения. Об этом заявил в интервью телеканалу M1 венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам переговоров с госсекретарём США Марко Рубио.

«Американцы не отказались от мирного саммита. Единственный вопрос, связанный с этим, заключается в сроках проведения встречи на высшем уровне», — отметил Сийярто.

По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, это хорошая новость для сторонников мира и плохая для тех, кто остаётся в «лагере войны».

Латвия отказалась предоставлять воздушное пространство для полёта Путина в Венгрию
Латвия отказалась предоставлять воздушное пространство для полёта Путина в Венгрию

А ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил о подготовке к саммиту Путина и Трампа в Будапеште. Политик выразил надежду, что встреча всё же состоится. Кроме того, согласно главе МИД Венгрии, распространение информации об отмене саммита — это попытка сорвать его проведение. Он подчеркнул, что подобное поведение — обычная практика «провоенной политической элиты и её СМИ» перед важными событиями.

