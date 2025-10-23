На губернатора Федорищева пожаловались в комиссию по этике после скандала с увольнением

На губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который в середине октября с нецензурной бранью уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова, поступила жалоба в комиссию по этике регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, внутри партии поступок губернатора вызвал шок. Один из собеседников отметил, что Жидков имел проблемы со здоровьем и не стремился занимать руководящую должность, однако стал объектом эмоциональной реакции главы региона.

Ответственный секретарь комиссии по этике, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что пока не знаком с содержанием жалобы, так как занят обсуждением бюджета.

Напомним, губернатор Вячеслав Федорищев уволил Юрия Жидкова сразу после его доклада, причем сделал это публично — под камерами и с использованием нецензурной лексики. Причиной такого решения стал обнаруженный Федорищевым в Кинельском районе камень с повреждённой мемориальной табличкой, который предназначался для будущего обелиска в честь земляков — участников Великой Отечественной войны. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав мат, опубликовали местные паблики. Позже Федорищев прокомментировал увольнение главы Кинельского района. В Госдуме назвали хамом Федорищева за скандальное увольнение самарского чиновника. Позже он извинился за грубое высказывание. В Кремле не стали комментировать ситуацию.