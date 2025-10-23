Сектор Газа
Регион
23 октября, 08:17
6184

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 18

Обложка © Life.ru

До 18 выросло число пострадавших в результате взрыва на предприятии города Копейска в Челябинской области, пишет ТАСС.

Из них 13 получили медпомощь амбулаторно.

Полпред Жога исключил угрозу для людей после взрыва на заводе в Копейске
Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел вечером 22 октября, в результате погибло 10 человек. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. В районе Копейска, введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии.

