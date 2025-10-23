Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 18
Обложка © Life.ru
До 18 выросло число пострадавших в результате взрыва на предприятии города Копейска в Челябинской области, пишет ТАСС.
Из них 13 получили медпомощь амбулаторно.
Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел вечером 22 октября, в результате погибло 10 человек. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. В районе Копейска, введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии.
