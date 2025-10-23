В России предложили создать реестр добросовестных «домов трудолюбия»

В России необходимо создать реестр добросовестных «домов трудолюбия», которые действительно платят за труд своим постояльцам. Об этом «Постньюс» заявила координатор движения «Альтернатива», юрист Арина Файрушина.

По её мнению, к решению проблемы таких заведений должны подключиться как благотворительные организации, так и власти с правоохранителями.

«Необходимо создать межведомственные рабочие группы по борьбе с рабством», — сказала Файрушина.

Она также высказалась, что государство не вмешивается в проблему работных домов, потому что они позволяют не решать задачу социализации тысяч маргинализированных людей. Впрочем, без усиления контроля НКО проблему «современного рабства» решить невозможно.

Ранее стала известна чудовищная история из Воронежской области, где порядка 100 человек занимались рабским трудом на одной из ферм. Оказалось, что это семейный бизнес одной из местных жительниц и её сыновей. К расследованию ситуации подключился МИД Белоруссии.