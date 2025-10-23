Помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов попал под санкции ЕС

В очередной список санкций Евросоюза против России внесли помощника зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олега Осипова. Это решение было официально опубликовано в журнале ЕС.

Согласно документу, Осипов был включен в санкционный список за его работу с Медведевым и за активное распространение заявлений, поддерживающих политику России. В мотивационной части документа подчёркивается, что действия и заявления Осипова способствуют продолжению агрессивной политики России.