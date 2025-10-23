Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 09:58

Помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов попал под санкции ЕС

Обложка © Wikipedia / Правительство РФ

Обложка © Wikipedia / Правительство РФ

В очередной список санкций Евросоюза против России внесли помощника зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олега Осипова. Это решение было официально опубликовано в журнале ЕС.

Согласно документу, Осипов был включен в санкционный список за его работу с Медведевым и за активное распространение заявлений, поддерживающих политику России. В мотивационной части документа подчёркивается, что действия и заявления Осипова способствуют продолжению агрессивной политики России.

Захарова заявила, что санкции против «Лукойла» и «Роснефти» не повлекут проблем для РФ
Захарова заявила, что санкции против «Лукойла» и «Роснефти» не повлекут проблем для РФ

Ранее сообщалось об официальном утверждении Евросоюзом 19-го пакета санкций против России. В список вошли более ста танкеров. Кроме того, введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран-членов ЕС. Уже началась разработка 20-го пакета санкций.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ЕС
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar