Российские войска нанесли удар по энергоинфраструктуре ВПК Украины

Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в Минобороны.

Кроме того, удары были нанесены по цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.