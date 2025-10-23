Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 10:11

Российские войска нанесли удар по энергоинфраструктуре ВПК Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в Минобороны.

Кроме того, удары были нанесены по цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска могут столкнуться с необходимостью отступления с правобережья Херсонской области в связи со сложностями в снабжении и непрекращающимися обстрелами. Он также считает, что форсирование Днепра в текущей ситуации крайне затруднительно для ВСУ.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Алиса Хуссаин
