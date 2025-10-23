Российские войска нанесли удар по энергоинфраструктуре ВПК Украины
Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в Минобороны.
Кроме того, удары были нанесены по цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска могут столкнуться с необходимостью отступления с правобережья Херсонской области в связи со сложностями в снабжении и непрекращающимися обстрелами. Он также считает, что форсирование Днепра в текущей ситуации крайне затруднительно для ВСУ.
