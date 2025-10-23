Под Тюменью уже 10 дней ищут девушку, которая ушла на работу в тапках и не вернулась

В городе Ишиме Тюменской области без вести пропала 29-летняя Мария Урих, её ищут уже 10 дней. 12 октября девушка вышла на работу и с тех пор её местонахождение неизвестно. Информация о пропавшей опубликована поисковым отрядом «ЛизаАлерт» по Тюменской области.

Объявление. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

«По вводным данным, Мария ушла на работу и не вернулась. Заявка на её поиски поступила на горячую линию отряда 22 октября в 17:30. Поскольку с момента, когда девушку видели в последний раз, прошло уже 10 дней, крайне важно собрать и перепроверить любые свидетельства, которые помогут установить её возможное местоположение», — сообщила 72.RU представитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» в Тюменской области Екатерина Тихиро.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения Мария была одета в тёмно-синюю кофту, чёрную жилетку с капюшоном и зелёные тапки.