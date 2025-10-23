Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 10:43

Под Тюменью уже 10 дней ищут девушку, которая ушла на работу в тапках и не вернулась

Мария Урих. Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Мария Урих. Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

В городе Ишиме Тюменской области без вести пропала 29-летняя Мария Урих, её ищут уже 10 дней. 12 октября девушка вышла на работу и с тех пор её местонахождение неизвестно. Информация о пропавшей опубликована поисковым отрядом «ЛизаАлерт» по Тюменской области.

Объявление. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Объявление. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

«По вводным данным, Мария ушла на работу и не вернулась. Заявка на её поиски поступила на горячую линию отряда 22 октября в 17:30. Поскольку с момента, когда девушку видели в последний раз, прошло уже 10 дней, крайне важно собрать и перепроверить любые свидетельства, которые помогут установить её возможное местоположение», — сообщила 72.RU представитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» в Тюменской области Екатерина Тихиро.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения Мария была одета в тёмно-синюю кофту, чёрную жилетку с капюшоном и зелёные тапки.

Пропавшие в Приморье мать и дочь нашлись — они обратились к следователям
Пропавшие в Приморье мать и дочь нашлись — они обратились к следователям

Напомним, что в Красноярском крае по-прежнему продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых. Мать, отец и 5-летняя дочь отправилась в поход 28 сентября и с тех пор не выходят на связь. Волонтёры, работающие в районе предполагаемого исчезновения, сообщали о многочисленных следах хищных животных и найденных костях. Один из участников поисковой операции подтвердил, что в этих лесах регулярно отмечается высокая активность дикой фауны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar