Виктор Сухоруков заявил о преданности России после введения украинских санкций

Звезда фильма «Брат» и других известных картин Виктор Сухоруков прокомментировал влияние украинских санкций на свою жизнь. В 2023 году, на фоне поддержки специальной военной операции, он был включён в санкционные списки Киева.

«Я у себя дома, среди своих людей. Предан и служу своему Отечеству», — цитирует Сухорукова «Газета.Ru».

73-летний Сухоруков широко известен благодаря ролям в фильмах «Брат», «Про уродов и людей», «Антикиллер», «Жмурки», «Остров», а также в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».