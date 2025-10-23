Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 11:00

Виктор Сухоруков заявил о преданности России после введения украинских санкций

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Звезда фильма «Брат» и других известных картин Виктор Сухоруков прокомментировал влияние украинских санкций на свою жизнь. В 2023 году, на фоне поддержки специальной военной операции, он был включён в санкционные списки Киева.

«Я у себя дома, среди своих людей. Предан и служу своему Отечеству», — цитирует Сухорукова «Газета.Ru».

73-летний Сухоруков широко известен благодаря ролям в фильмах «Брат», «Про уродов и людей», «Антикиллер», «Жмурки», «Остров», а также в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».

«Мне наплевать на Россию»: Шокирующая правда об актёрах, которых обожали миллионы
«Мне наплевать на Россию»: Шокирующая правда об актёрах, которых обожали миллионы

Ранее в СМИ появлялись новость об экстренной госпитализации Сухорукова из-за опухоли. Однако вскоре актёр вышел на связь и выразил мнение, что частые новости о его госпитализации создаются целенаправленно.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Виктор Сухоруков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar