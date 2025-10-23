Виктор Сухоруков заявил о преданности России после введения украинских санкций
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Звезда фильма «Брат» и других известных картин Виктор Сухоруков прокомментировал влияние украинских санкций на свою жизнь. В 2023 году, на фоне поддержки специальной военной операции, он был включён в санкционные списки Киева.
«Я у себя дома, среди своих людей. Предан и служу своему Отечеству», — цитирует Сухорукова «Газета.Ru».
73-летний Сухоруков широко известен благодаря ролям в фильмах «Брат», «Про уродов и людей», «Антикиллер», «Жмурки», «Остров», а также в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».
Ранее в СМИ появлялись новость об экстренной госпитализации Сухорукова из-за опухоли. Однако вскоре актёр вышел на связь и выразил мнение, что частые новости о его госпитализации создаются целенаправленно.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.