23 октября, 12:30

В Тюмени простились с военкором РИА «Новости» Иваном Зуевым

Обложка © РИА Новости

В Тюмени состоялась церемония прощания и похороны военного корреспондента РИА «Новости» Ивана Зуева. Проститься с журналистом пришли коллеги, друзья и все, кто его знал. Среди присутствующих были сотрудники столичных и федеральных СМИ, а также военные корреспонденты различных изданий.

Церемония прощания началась около полудня после отпевания. Зуева похоронили с воинскими почестями: был произведён залп, и военнослужащие прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра.

Свои венки в знак скорби прислали: президент Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов, премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона, а также генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, редакции Пятого канала, МИЦ «Известия», телеканала РЕН ТВ, коллектив ТАСС, журналисты Тюменской области, друзья и близкие.

Путин посмертно наградил военкора Ивана Зуева орденом Мужества

Напомним, что 16 октября Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара дрона ВСУ во время выполнения журналистского задания. Его коллега Юрий Войткевич получил ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Зуева и ранения Войткевича. Сегодня проходит церемония прощания с Зуевым.

