Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 22:16

Захарова поинтересовалась, сколько «коробок с питанием» стоит помощь США Киеву

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задалась вопросом, какой будет выделенная Соединёнными Штатами сумма на поддержку Украины в пересчёте на «коробки с питанием».

«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»?» поинтересовалась дипломат у себя в Telegram-канале.

Таким образом представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала новость о потерявших работу федеральных служащих США, которые выстроились в длинную очередь за коробками с бесплатной едой на фоне шатдауна правительства.

Трамп установил рекорд по суммарной продолжительности шатдаунов в США
Трамп установил рекорд по суммарной продолжительности шатдаунов в США

Напомним, федеральное правительство Соединённых Штатов частично приостановило работу в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за тог, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли прийти к согласию о некоторых статьях расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. Как заявил министр энергетики США Крис Райт, шатдаун ставит под угрозу ядерную безопасность страны. По его словам, к концу октября у правительства закончатся средства на поддержание ядерного арсенала и мониторинг угроз.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Мария Захарова
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar