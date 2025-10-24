Сектор Газа
23 октября, 23:57

Военкор Коц предложил преподнести сюрприз странам Запада на ядерном полигоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kristina Konovalova

Военкор Александр Коц предложил преподнести странам Запада «сюрприз» на ядерном полигоне, чтобы предотвратить масштабную войну. Как он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда», для этого необходимо показать свою силу.

«Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас ещё парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, — ну, надо их преподнести», — сказал Коц.

Кроме того, по мнению военкора, дальнейшие действия Москвы в урегулировании кризиса станут менее выгодными для Киева, если Запад продолжит поставлять вооружение и оказывать давление на российскую сторону.

Напомним, что в России состоялись учения стратегических ядерных сил, в ходе которых был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева». Пуск произвели с борта атомного ракетного подводного крейсера «Брянск». После проведения учений эксперты в США заявили, что российские стратегические ядерные силы демонстрируют превосходство над арсеналами других государств по ключевым показателям.

