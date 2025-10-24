Военкор Александр Коц предложил преподнести странам Запада «сюрприз» на ядерном полигоне, чтобы предотвратить масштабную войну. Как он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда», для этого необходимо показать свою силу.

«Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас ещё парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, — ну, надо их преподнести», — сказал Коц.

Кроме того, по мнению военкора, дальнейшие действия Москвы в урегулировании кризиса станут менее выгодными для Киева, если Запад продолжит поставлять вооружение и оказывать давление на российскую сторону.