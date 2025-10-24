Мосэнергосбыт подал в суд на экс-замминистра обороны Иванова за долги по ЖКХ

Компания Мосэнергосбыт обратилась в судебные органы с требованием взыскать задолженность за коммунальные услуги с бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова. Исковое заявление было зарегистрировано 17 октября 2025 года и касается оплаты жилого помещения, тепловой и электрической энергии. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Семнадцатого октября 2025 года зарегистрировано исковое заявление АО «Мосэнергосбыт» о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Иванов Тимур Вадимович», — говорится в документах.

Это не первая попытка взыскания финансовых обязательств с экс-чиновника. Ранее аналогичные претензии предъявляли столичный Фонд капитального ремонта и управляющая компания «Жилищник», однако судебная инстанция либо отказывала в принятии заявлений, либо возвращала их истцам.

Напомним, что Тимуру Иванову назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 13 лет со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в прошлом месяце утвердил приговор. Несмотря на формальное признание вины в последнем слове, Иванов продолжал настаивать на своей непричастности к инкриминируемым ему преступлениям, в частности, к хищению госсредств на паромы и выводу свыше 3,9 миллиарда рублей из «Интеркоммерца».