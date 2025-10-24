Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей в Красногорске

Прокуратура Московской области взяла под контроль соблюдение прав жителей после взрыва беспилотника в многоэтажном доме Красногорска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Красногорская городская прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей дома и оказание им всесторонней помощи», — говорится в сообщении.

Кроме того, для оперативного урегулирования возможных вопросов было налажено взаимодействие с экстренными службами и правоохранителями.

Напомним, в 4 утра по московскому времени прогремел взрыв в квартире многоэтажного здания в Красногорске. В результате происшествия пострадали пять человек, включая одного ребёнка. Четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницы. Примерно 70 жителей дома были эвакуированы из здания.