Возгорания после прилёта БПЛА в Красногорске не произошло
Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE
В оперативных службах сообщили, что после прилёта беспилотника в жилой дом в подмосковном Красногорске возгорания не произошло. Об этом пишет ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.
В подмосковном Красногорске в квартире многоэтажного дома произошёл взрыв. Взрывной волной частично разрушена стена, а также выбиты стёкла в нескольких квартирах. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА на жилой дом, среди которых один ребёнок. Около 70 жильцов были эвакуированы. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей в Красногорске
