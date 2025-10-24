МИД: Инициатива США о признании России «спонсором терроризма» подрывает диалог

Инициатива США о признании России «государством-спонсором терроризма» направлена на подрыв диалога между Москвой и Вашингтоном, в том числе по теме воссоединения семей, потерявших связь со своими родными в ходе конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, этот законопроект ставит под удар рабочие контакты, которые сформировались между странами по вопросам возвращения детей, по разным причинам потерявших связь с родными из-за конфликта на Украине. Захарова отметила, что к гуманитарной повестке недавно подключилась первая леди США Мелания Трамп, подтвердившая, что российская сторона готова предоставлять объективные и подробные данные о детях.

«Исходим из того, что установленный прямой контакт с американской стороной позволит не только содействовать воссоединению семей, но и доносить до мирового сообщества информацию о реальном положении дел», — сказала спикер МИД РФ.