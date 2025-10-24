Сектор Газа
Регион
24 октября, 07:51

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Грабцево сняли ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Грабцево (Калужская область) продолжают работу в штатном режиме после снятия ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево): сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Представитель Росавиации отметил, что меры были введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Напомним, что временные ограничения на приём и выпуск рейсов в калужском аэропорте вводились сегодня около 6 утра. При этом Домодедово и Жуковский были закрыты примерно с 9 утра.

Владимир Озеров
