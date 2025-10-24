В одном из регионов России резко выросло число мужчин в декрете

Количество отцов, оформивших отпуск по уходу за ребёнком в Курганской области, выросло почти вчетверо за год — с 205 человек в 2024 году до 769 в текущем, сообщили URA.ru в региональном отделении Социального фонда России. По данным ведомства, 74% таких мужчин проживают в Кургане, тогда как в 2023 году их число превышало 70 человек.

Эксперты связывают эту динамику с экономической целесообразностью, поскольку отцы могут совмещать отпуск с работой и получать пособие в размере 40% от среднего заработка. При этом максимальная выплата достигает 68 995 рублей, что часто превышает потенциальное пособие матери из-за более высоких официальных доходов мужчин или неофициального трудоустройства женщин.

Ранее в Госдуме призвали разрешить уходить в отпуск по беременности на любом сроке. Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила практику дискриминационных вопросов о планировании семьи, которые работодатели задают женщинам при трудоустройстве. Она призвала к наказанию таких работодателей.