24 октября, 12:05

Индия отказалась от сделок с США «‎под дулом пистолета»

Премьер Индии Нарендра Моди. Фото © Getty Images / Drew Angerer

Индия не планирует заключать торговое соглашение с США в спешке или под давлением. Об этом заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue.

По его словам, страна продолжает вести переговоры с Вашингтоном, однако не собирается подписывать сделки с жёсткими сроками или под давлением. Министр отметил, что Индия приняла существующие тарифы и работает над поиском решений для снижения их воздействия. Гоял подчеркнул, что торговое соглашение с США должно быть долгосрочным, и Индия будет стремиться к наилучшим условиям для страны.

«Мы, конечно, ведем переговоры с США, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жёсткими сроками или под дулом пистолета. Индия настроена на долгосрочные перспективы и не принимает решений в спешке... Мы рассматриваем новые рынки, наблюдаем рост спроса в экономике, и наша структура остаётся стабильной», — подчеркнул Гоял.

Индийские компании пересматривают документы по торговле нефтью с Россией
Индийские компании пересматривают документы по торговле нефтью с Россией

Напомним, что переговоры между Индией и США начались в феврале и направлены на удвоение объёма двусторонней торговли до $500 миллиардов к 2030 году. Однако на фоне введения США дополнительных тарифов на индийские товары из-за закупок российской нефти, процесс переговоров остаётся напряжённым. Президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности отказа Индии от российских энергоносителей.

Андрей Бражников
