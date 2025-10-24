В Самаре толпа мужчин избила сутенёра, переманившего к себе проститутку

В Самаре группа мужчин напала на водителя прямо на проезжей части, избила его и скрылась с места преступления. По предварительной информации, причиной драки мог стать конфликт между сутенёрами из-за «переманивания» проститутки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Самаре толпа мужчин напала на водителя прямо на дороге. Видео © Telegram / Baza

Всё случилось ночью на улице Гагарина, два автомобиля заблокировали движение «ВАЗу» белого цвета. Из машин выскочила группа мужчин и напала на автомобиль. Водитель попытался скрыться, но его вытащили из салолна, избили и похитили у него кошелёк и телефон. После этого злоумышленники скрылись.

Пострадавший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору». Один из участников нападения задержан, остальные находятся в розыске. Предполагается, что пострадавший является сутенёром, а причиной нападения стал его конфликт с другими сутенёрами из-за «переманивания» проститутки.

