Девочка лишилась ноги из-за пьяного водителя, но виновник всё ещё на свободе

В августе 2025 года на Калужском шоссе пьяный водитель наехал на 15-летнюю Ксюшу, переходившую дорогу. От удара девочке оторвало ногу. Очевидцы оперативно наложили жгут и вызвали скорую. Врачи больницы «Коммунарка» диагностировали множественные переломы, ушибы и сотрясение мозга.

За рулём автомобиля находился 34-летний Павел П., рядом — его приятель. После аварии мужчину задержали, но спустя двое суток отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Несмотря на тяжесть происшествия, за два месяца после аварии следствие не провело ключевые экспертизы, а семью Ксюши и свидетелей так и не вызвали на допрос. По словам матери пострадавшей, виновник ДТП не извинился и не пытался связаться с ними.

По данным BAZA, девочка провела шесть недель без движения, перенесла несколько операций и теперь ждёт протез. Родители круглосуточно ухаживают за ней и боятся, что водитель избежит наказания.

В России ежегодно фиксируются десятки тысяч ДТП с участием нетрезвых водителей. По данным ГИБДД, только в 2024 году произошло свыше 12 тысяч таких аварий, в которых погибли почти две тысячи человек. Несмотря на ужесточение наказаний, в том числе уголовной ответственности, эксперты отмечают, что расследования подобных дел нередко затягиваются, а виновники часто избегают реального срока.