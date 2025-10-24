Набиуллина назвала причину краха банка Таврический

Крах банка Таврический и дефицит его капитала связаны с провалом бизнес-модели, ориентированной на еврооблигации после 2022 года. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что изначально прибыльная стратегия стала убыточной из-за санкций и последовавшей за ними отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг. Она добавила, что регулятор считает возможным полное удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди после реализации активов санируемого банка.

«Причиной формирования дыры в этом банке стала совокупность объективных факторов. Среди них — последствие того, что бизнес-модель банка была связана с еврооблигациями», — сказала Набиуллина.