24 октября, 14:54

Набиуллина назвала причину краха банка Таврический

Обложка © Life.ru

Крах банка Таврический и дефицит его капитала связаны с провалом бизнес-модели, ориентированной на еврооблигации после 2022 года. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что изначально прибыльная стратегия стала убыточной из-за санкций и последовавшей за ними отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг. Она добавила, что регулятор считает возможным полное удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди после реализации активов санируемого банка.

«Причиной формирования дыры в этом банке стала совокупность объективных факторов. Среди них — последствие того, что бизнес-модель банка была связана с еврооблигациями», — сказала Набиуллина.

Напомним, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Центрального банка России, признав Таврический банк банкротом. Суд постановил открыть в отношении кредитной организации конкурсное производство, что завершает процесс ликвидации банка, у которого в сентябре текущего года была отозвана лицензия. Решение формализует процедуру окончательного прекращения деятельности проблемного финансового учреждения.

