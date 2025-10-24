Сектор Газа
24 октября, 20:19

«Лада» прервала серию из четырёх поражений в КХЛ, обыграв «Торпедо» по буллитам

Обложка © Telegram / ХК «Лада» Тольятти

Тольяттинская «Лада» в домашнем матче одержала победу над нижегородским «Торпедо» со счётом 3:2. Основное время встречи завершилось 2:2 — у тольяттинцев отличились Андрей Чивилев и Георгий Белоусов, у гостей — Андрей Белевич и Шэйн Принс. В серии послематчевых буллитов точнее были хоккеисты «Лады»

Эта победа стала для клуба из Тольятти первой после серии из четырёх поражений подряд. Предыдущий успех команда праздновала 10 октября в матче с новосибирской «Сибирью», после чего последовали неудачи в играх с «Адмиралом», «Амуром», «Торпедо» и минским «Динамо».

«Лада» остаётся на 10-й позиции в Западной конференции с 12 очками, тогда как «Торпедо» сохраняет третье место с 24 очками. В следующем матче тольяттинцы сыграют с «Локомотивом» (28 октября), а «Торпедо» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» (26 октября).

«Лада» расторгла контракт с внуком легендарного Владислава Третьяка

В другом матче КХЛ московское «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:0. «Спартак» сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Динамо» — седьмую, обе команды имеют по 21 очку.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

