Обвиняемый в растрате курский подрядчик дал показания на депутата ДНР Бондаренко

Обвиняемый в растрате гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания против депутата Народного совета ДНР Татьяны Бондаренко. Бизнесмен утверждает, что она помогала обналичивать денежные средства при возведении фортификационных сооружений в Курской области.