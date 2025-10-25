Обвиняемый в растрате курский подрядчик дал показания на депутата ДНР Бондаренко
Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко. Обложка © dnrsovet.gov.ru
Обвиняемый в растрате гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания против депутата Народного совета ДНР Татьяны Бондаренко. Бизнесмен утверждает, что она помогала обналичивать денежные средства при возведении фортификационных сооружений в Курской области.
Согласно показаниям Синьговского, Бондаренко участвовала в хищениях вместе с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым и экс-заместителем губернатора Курской области Алексеем Дедовым, сообщает РИА «Новости».
Согласно материалам дела, Бондаренко была доверенным лицом Васильева.
Life.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ требует 3,2 миллиарда рублей с десяти курских чиновников, которые присвоили средства из госконтрактов на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Бывший губернатор Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов стали фигурантами уголовного дела о хищении. Следствие полагает, что экс-чиновники действовали в составе организованной группы, используя служебное положение.
