Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до пяти

Силы ПВО успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале в 03:54 мск.