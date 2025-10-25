Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до пяти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Силы ПВО успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале в 03:54 мск.
Ранее Собянин сообщал о двух сбитых БПЛА на подлёте к Москве. Также этой ночью ВСУ пытались атаковать Рязань. Над городом были слышны громкие хлопки.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.