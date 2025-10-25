Жена Макрона записана под мужским именем на налоговом сайте Франции

Головокружительное открытие совершила руководитель администрации первой леди Тристан Боме, пока была занята рутинной проверкой документов. Сначала несоответствие показалось ей обычным сбоем в системе, но потом она решила, что имя Брижит Макрон кто-то поменял на мужское специально.

В Европе многие полагают, что жена Макрона — на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель. Такое имя, как утверждают сторонники теории, было записано у неё в паспорте. Саму Брижит это очень расстраивает, поэтому она продолжает бороться за свою правду. Ранее Life.ru рассказывал, что супруга французского президента готова предоставить суду доказательства о том, что она является женщиной. Однако журналисты требуют проведения целой экспертизы.