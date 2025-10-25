Сектор Газа
25 октября, 06:41

Жена Макрона записана под мужским именем на налоговом сайте Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Жена французского президента Эмманюэля Макрона Брижит на официальном налоговом сайте Франции записана под мужским именем Жан-Мишель. Об этом сообщается в документальном фильме канала BFMTV.

Головокружительное открытие совершила руководитель администрации первой леди Тристан Боме, пока была занята рутинной проверкой документов. Сначала несоответствие показалось ей обычным сбоем в системе, но потом она решила, что имя Брижит Макрон кто-то поменял на мужское специально.

Власти не потерпели такого хамства, поэтому Елисейский дворец сразу же развернул полноценное расследование. Сотрудникам удалось вычислить двух подозреваемых, причастных к столь наглой цифровой спекуляции.

В Европе многие полагают, что жена Макрона — на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель. Такое имя, как утверждают сторонники теории, было записано у неё в паспорте. Саму Брижит это очень расстраивает, поэтому она продолжает бороться за свою правду. Ранее Life.ru рассказывал, что супруга французского президента готова предоставить суду доказательства о том, что она является женщиной. Однако журналисты требуют проведения целой экспертизы.

Владимир Озеров
